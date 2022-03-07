На украинском флаге нет крови, под ним мы никогда не нападали на другие страны, – Зеленский

Украина двенадцатый день подряд борется за свои земли от российских захватчиков. Владимир Зеленский подчеркнул, что украинский флаг есть даже в космосе, но мы никогда не нападали на другие страны.

Об этом Владимир Зеленский заявил в своем обращении 7 марта.

К теме Сейчас в Украине решается, станет ли еще кто-то в Европе жертвой агрессии РФ, – Зеленский

По его словам, под желто-голубым флагом Украина побеждала на олимпиадах. Этот флаг мы разворачивали и в космосе, и в Антарктиде.

Президент подчеркнул, что под нашим национальным флагом украинские спасатели, пожарные, миротворцы и другие приходили на помощь Турции, Греции, Израилю, Грузии, Афганистану, Черногории, Индии, Италии, Конго и многим другим странам мира.

В то же время мы никогда под этим флагом не нападали на другие страны, не захватывали чужие земли, не убивали мирных людей... Поэтому на нашем флаге нет крови, нет и никогда не будет черных пятен, никаких свастик,

– заявил Зеленский.

Президент добавил, что украинский флаг – это земля – мирная, плодородная и без танков, и это небо – мирное, чистое и без ракет.

Смотрите видеообращение Зеленского: