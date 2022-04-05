Об этом она рассказала в эфире единого телемарафона вечером 4 апреля, сообщает 24 канал. По словам Верещук, сейчас необходимы следующие шаги для работы с пленными.

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Следующий шаг – создание лагеря пленных

Согласно требованиям международного гуманитарного права, для них в Украине должен быть построен специальный лагерь. Сегодня вместе с коллегами-министрами мы проводили совещание по этому вопросу,

– отметила Верещук.

По ее словам, среди других вопросов, которые обсуждались на совещании – как заставить Россию допустить Красный Крест к украинским военнопленным.

Некоторые из них (находятся в плену, – ред.) еще с 2014 года, в том числе и женщин, содержат на территории Донецкой и Луганской областей,

– отметила министр.

Ранее министр юстиции Денис Малюська объяснил, почему Украине нужно как можно больше пленных военных. По его словам, это даст несколько важных преимуществ. В первую очередь, военнопленные – это важный ресурс, который впоследствии можно обменять на украинцев. В свою очередь должное отношение к оккупантам может убедить сдаваться в плен.

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