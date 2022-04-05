Про це вона розповіла в ефірі єдиного телемарафону увечері 4 квітня, повідомляє 24 канал. За словами Верещук, наразі необхідні наступні кроки для роботи із полоненими.

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Наступний крок – створення табору полонених

Відповідно до вимог міжнародного гуманітарного права для них в Україні має бути побудований спеціальний табір. Сьогодні разом із колегами-міністрами ми проводили нараду з цього питання,

– зазначила Верещук.

За її словами, серед інших питань, які обговорювалися на нараді, – як змусити Росію допустити Червоний Хрест до українських військовополонених.

Деяких із них (перебувають у полоні, – ред.) ще з 2014 року, зокрема й жінок, утримують на території Донецької та Луганської областей,

– зазначила міністерка.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська пояснив, чому Україні потрібно якомога більше полонених військових. За його словами, це дасть кілька важливих переваг. Насамперед військовополонені – це важливий ресурс, який згодом можна обміняти на українців. Своєю чергою належне ставлення до окупантів може переконати здаватися в полон.

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