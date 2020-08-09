На украинско-венгерской границе огромные очереди: в них стоят 350 автомобилей
В двух пунктах пропуска на границе Украины и Венгрии 9 августа сформировались большие очереди на пересечение. В них находятся 350 автомобилей.
Об очередях на украинско-венгерской границе 9 августа сообщили в фейсбуке Западного регионального управления Госпогранслужбы.
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По состоянию на 15:00 – Венгрия: перед пунктом пропуска "Тиса" – 200 автомобилей, "Лужанка" – 150,
– говорится в сообщении.
В других пунктах пропуска очередей нет.
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