В двух пунктах пропуска на границе Украины и Венгрии 9 августа сформировались большие очереди на пересечение. В них находятся 350 автомобилей.

Об очередях на украинско-венгерской границе 9 августа сообщили в фейсбуке Западного регионального управления Госпогранслужбы. Ранее Из-за сбоя в приложении "Действуй дома" на двух КПВВ на Донбассе образовались огромные очереди По состоянию на 15:00 – Венгрия: перед пунктом пропуска "Тиса" – 200 автомобилей, "Лужанка" – 150,

– говорится в сообщении. В других пунктах пропуска очередей нет. Обратите внимание! Правительство на внеочередном заседании 8 августа приняло решение – временно, с 9 до 30 августа, прекратить пропускные операции в КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом. Причина – предотвращение распространения коронавируса. Узнайте больше КПВВ на границе с Крымом прекратили работу: какие основания для пересечения админграницы