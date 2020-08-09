На українсько-угорському кордоні величезні черги: у них стоять 350 автівок
-
У двох пунктах пропуску на кордоні України та Угорщини 9 серпня сформувалися великі черги на перетин. У них перебувають 350 автомобілів.
Про черги на українсько-угорському кордоні 9 серпня повідомили у фейсбуці Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
Раніше Через збій додатку "Дій вдома" на двох КПВВ на Донбасі утворилися величезні черги
Станом на 15:00 – Угорщина: перед пунктом пропуску "Тиса" – 200 автомобілів, "Лужанка" – 150,
– йдеться у повідомленні.
В інших пунктах пропуску черг немає.
Дізнайтеся більше КПВВ на межі з Кримом припинили роботу: які підстави для перетину адмінмежі