У двох пунктах пропуску на кордоні України та Угорщини 9 серпня сформувалися великі черги на перетин. У них перебувають 350 автомобілів.

Про черги на українсько-угорському кордоні 9 серпня повідомили у фейсбуці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Раніше Через збій додатку "Дій вдома" на двох КПВВ на Донбасі утворилися величезні черги Станом на 15:00 – Угорщина: перед пунктом пропуску "Тиса" – 200 автомобілів, "Лужанка" – 150,

– йдеться у повідомленні. В інших пунктах пропуску черг немає. Зверніть увагу! Уряд на позачерговому засіданні 8 серпня ухвалив рішення тимчасово, з 9 до 30 серпня, припинити пропускні операції в КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом. Причина – запобігання поширенню коронавірусу. Дізнайтеся більше КПВВ на межі з Кримом припинили роботу: які підстави для перетину адмінмежі