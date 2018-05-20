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Украинскому блогеру грозит наказание за поездку по Крымскому мосту: видео поездки

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Украинский блогер проехался по Крымскому мосту
Украинский блогер проехался по Крымскому мосту / most.life

Украинский видеоблогер из Николаева Виктор Петровский показал в сети видео, на котором он свободно едет по Крымскому мосту, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью России через Керченский пролив.

Соответствующее видео мужчина обнародовал на своем Youtube-канале.

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Отметим, блогер при записи хвалит строителей и даже выражает восхищение мостом.

"Ребята с Украины, я хочу вам сказать: мост не надувной, он реальный! Очень хорошее качество дороги. Я снимал все на хорошую камеру и обязательно скоро это покажу всем. Ну а первое мое впечатление – молодцы! Просто молодцы! То, что говорят, то и делают! " – заявил он.

Смотрите видео поездки блогера Виктора Петровского по Крымскому мосту:

На этот инцидент уже отреагировали в Госпогранслужбе Украины. В частности, комментируя поездку Петровского в эфире крымскотатарского телеканала ATR, глава ГНСУ Олег Слободян пригрозил видеоблоггеру штрафом.

Такие действия в любом случае являются незаконными, так как посещение оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска – это нарушение отечественного законодательства. При въезде в Украину через действующие пункты пропуска ему придется заплатить штраф около трех с половиной тысяч гривен,
– отметил чиновник.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский мост"? Россия строит мост через Керченский пролив, который должен соединить Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность должна составить 19 километров, поэтому, он будет "самым длинным в России". Полностью завершить строительные работы планируют до конца 2018 года.

Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Крымский мост Штрафы Госпогранслужба
Источник: 24 Канал
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