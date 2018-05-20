Українському блогеру загрожує покарання через поїздку Кримським мостом: відео поїздки

Український відеоблогер з Миколаєва Віктор Петровський показав у мережі відео, на якому він вільно їде по Кримському мосту, яким окупанти з'єднали анексований півострів із материковою частиною Росії через Керченську протоку.

Відповідне відео чоловік оприлюднив на своєму Youtube-каналі.

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Зазначимо, блогер під час запису хвалить будівельників і навіть висловлює захоплення мостом.

"Хлопці з України, я хочу вам сказати: міст не надувний, він реальний! Дуже гарна якість дороги! Я знімав все на хорошу камеру і обов'язково скоро це покажу всім. Ну а перше моє враження - молодці! Просто молодці! Те, що говорять, те і роблять!" – заявив він.

Дивіться відео поїздки блогера Віктора Петровського Кримським мостом:

На цей інцидент вже відреагували у Держприкордонслужбі України. Зокрема, коментуючи поїздку Петровського в ефірі кримськотатарського телеканалу ATR, очільник ДПСУ Олег Слободян пригрозив відеоблогеру штрафом.

Такі дії в будь-якому випадку є незаконними, тому що відвідування окупованого Криму через закриті пункти пропуску – це порушення вітчизняного законодавства. При в'їзді в Україну через діючі пункти пропуску йому доведеться заплатити штраф близько трьох з половиною тисяч гривень,

– наголосив чиновник.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.



Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський міст"? Росія будує міст через Керченську протоку, який повинен з'єднати Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність має скласти 19 кілометрів, відтак, він буде "найдовшим у Росії". Повністю завершити будівельні роботи планують до кінця 2018 року.