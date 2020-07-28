Украинскую группу в ТКГ скорее всего возглавит Резников, – представитель ОРДЛО
Алексей Резников может возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Он заменит второго президента Леонида Кучму, который накануне ушел с должности.
Такую информацию в эфире одного из телеканалов озвучил представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, передает 24 канал. Гармаш заверил, что такое решение было бы вполне логичным.
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"Я считаю, что лидером группы, скорее всего, станет Алексей Резников. Поскольку за время моей работы в ТКГ я Кучму как раз ни разу там не видел", – заявил Гармаш.
Также он добавил, что когда в России узнали об отставке Кучмы, там тоже начали думать над составом своей делегации.
Я предполагаю возможность того, что и Грызлов теперь захочет выйти, но не факт, что его отпустят,
– сказал Гармаш.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что не знает, кто заменит Леонида Кучму.