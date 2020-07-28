Алексей Резников может возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Он заменит второго президента Леонида Кучму, который накануне ушел с должности.

Такую информацию в эфире одного из телеканалов озвучил представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, передает 24 канал. Гармаш заверил, что такое решение было бы вполне логичным.

Обратите внимание Кто заменит Кучму в ТКГ: в СНБО говорят о нескольких кандидатах

"Я считаю, что лидером группы, скорее всего, станет Алексей Резников. Поскольку за время моей работы в ТКГ я Кучму как раз ни разу там не видел", – заявил Гармаш.

Также он добавил, что когда в России узнали об отставке Кучмы, там тоже начали думать над составом своей делегации.

Я предполагаю возможность того, что и Грызлов теперь захочет выйти, но не факт, что его отпустят,

– сказал Гармаш.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что не знает, кто заменит Леонида Кучму.

Справка. Второй президент Украины Леонид Кучма 28 июля решил покинуть Трехстороннюю контактную группу по решению конфликта на Донбассе. Он дважды возглавлял украинскую делегацию ТКГ.