Українську групу в ТКГ скоріше за все очолить Резніков, – представник ОРДЛО
Олексій Резніков може очолити українську делегацію у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Він замінить другого президента Леоніда Кучму, який напередодні пішов з посади.
Таку інформацію в ефірі одного з телеканалів озвучив представник ОРДЛО у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, передає 24 канал. Гармаш запевнив, що таке рішення було б цілком логічним.
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"Я вважаю, що лідером групи, скоріше за все, стане Олексій Резніков. Оскільки за час моєї роботи в ТКГ я Кучму якраз жодного разу там не бачив", – заявив Гармаш.
Також він додав, що коли у Росії дізнались про відставку Кучми, там теж почали думати над складом своєї делегації.
Я припускаю можливість того, що і Гризлов тепер захоче вийти, але не факт, що його відпустять,
– сказав Гармаш.
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявляв, що не знає, хто замінить Леоніда Кучму.