Олексій Резніков може очолити українську делегацію у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Він замінить другого президента Леоніда Кучму, який напередодні пішов з посади.

Таку інформацію в ефірі одного з телеканалів озвучив представник ОРДЛО у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, передає 24 канал. Гармаш запевнив, що таке рішення було б цілком логічним.

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"Я вважаю, що лідером групи, скоріше за все, стане Олексій Резніков. Оскільки за час моєї роботи в ТКГ я Кучму якраз жодного разу там не бачив", – заявив Гармаш.

Також він додав, що коли у Росії дізнались про відставку Кучми, там теж почали думати над складом своєї делегації.

Я припускаю можливість того, що і Гризлов тепер захоче вийти, але не факт, що його відпустять,

– сказав Гармаш.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявляв, що не знає, хто замінить Леоніда Кучму.

Довідка. Другий президент України Леонід Кучма 28 липня вирішив покинути Тристоронню контактну групу щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Він двічі очолював українську делегацію ТКГ.