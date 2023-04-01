Оксане Рубаняк вручили самую высокую награду от города - отличие "За честь и победу". Девушка уже третью неделю восстанавливается после тяжелого ранения. О том, как чувствует себя девушка – рассказали в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

Смотрите также Девушка призналась любимому-военному в реанимации Днепра: их женили на месте

Оксане всего 20, и она студентка. На фронте – с первых месяцев войны. Служит пулеметчицей в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Девушка – единственная женщина в своем пулеметном взводе. Имеет позывной "Ксена". Ранение получила на Донетчине вблизи Угледара во время артиллерийских обстрелов.

Когда эвакуировали ничего не видела пару часов, потом уже лучше видела, все равно было плохое зрение, потому что осколок задел затылочную часть, и соответственно там находился отдел мозга, отвечающий за зрение. Я сказала: "Я хочу видеть". Зрение почти восстановилось. Понимаю, что Бог оберег, потому что могло быть все гораздо хуже,

– рассказала Оксана Рубаняк.

Отмечают, что с поля боя военную эвакуировали сначала в Днепр, затем во Львов, пока она долечивается в больнице на родной Ивано-Франковской области.

Как состояние девушки оценивают медики

Иван Лозяк, начальник хирургического отделения воинской части, рассказал, что у девушки минно-взрывная травма. Огнестрельные осколочные ранения головы, спины, грудной клетки. Вдавленный перелом затылочной кости, ушиб головного мозга второй степени.

Впереди "Ксену" ждет еще длительный курс лечения и реабилитации. Но потом она планирует снова вернуться на передовую к собратьям.