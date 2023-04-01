Оксані Рубаняк вручили найвищу нагороду від міста – відзнаку "За честь і звитягу". Дівчина вже третій тиждень відновлюється після важкого поранення. Про те, як почувається дівчина – розповіли в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Оксані лише 20, і вона студентка. На фронті – з перших місяців війни. Служить кулеметницею в 72 окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Дівчина – єдина жінка у своєму кулеметному взводі. Має позивний "Ксена". Поранення отримала на Донеччині поблизу Вугледара під час артилерійського обстрілу.

Коли евакуйовували нічого не бачила пару годин, потім вже краще бачила, все одно був поганий зір, бо осколок задів потиличну частину, і відповідно там знаходилась відділ мозку, який відповідає за зір. Я сказала: "Я хочу бачити". Зір майже відновився. Розумію що Бог оберіг, бо могло бути все значно гірше,

– розповіла Оксана Рубаняк.

Зазначають, що з поля бою військову евакуювали спершу в Дніпро, потім у Львів, наразі вона доліковується в лікарні на рідній Івано-Франківщині.

Як стан дівчини оцінюють медики

Іван Лозяк, начальник хірургічного відділення військової частини розповів, що у дівчини мінно-вибухова травма. Вогнепальні осколкові поранення голови, спини, грудної клітки. Вдавлений перелом потиличної кістки, забій головного мозку другого ступеня.

Попереду на "Ксену" чекає ще тривалий курс лікування та реабілітації. Та потім вона планує знову повернутися на передову до побратимів.