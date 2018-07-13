Украинскую семью с тремя детьми без объяснений депортировали из Нидерландов

Украинскую семью, которая 17 лет прожила в городе Кулемборг, что в Нидерландах, без вещей и без объяснений самолетом отправили в столицу Украины. Супруги, которые имеют троих детей, родом из оккупированного Донецка.

Более тысячи жителей городка Кулемборг вышли в поддержку украинской семьи, которую неделю назад депортировали из страны. В руках нидерландские дети держали плакаты с именами своих одноклассников – Максима, Дениса, Арины.

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Ольга и Виктор 17 лет строили свою жизнь в Нидерландах, где и родились их трое детей. Пять лет семья пыталась получить вид на жительство, открыли собственный бизнес, платили налоги и совсем не ожидали, что все это могут потерять за один день.

Буквально две недели назад пришли к нам домой полицейские, пожалуй, более десятка. Попросили нас взять вещи на сутки и поехать с ними на разговор. Вот так мы сели и поехали, вместе с детьми,

– рассказывает депортированный Виктор Зеленкин.

Неделю семью удерживали в тюрьме, под стенами которой дежурили неравнодушные голландцы. Впоследствии без вещей семью посадили на самолет в Киев.

Виктор и Ольга родом из Донецка, возвращаться на оккупированную территорию не планируют. В столице же у них никого нет. Только благодаря волонтерам получили крышу над головой – живут в церкви. От государства никакой помощи не получили.

Митинг в Кулемборге, Нидерланды, в поддержку депортированной украинской семьи

Максим, Денис и Арина общаются с одноклассниками, через видеосвязь видят свою школу. Там Максим учился по специальной программе, ведь имеет проблемы со здоровьем.

Ему очень трудно налаживать общение с людьми, с детьми особенно, ведь он довольно замкнутый,

– пояснила депортированная Ольга Андропова.

Сейчас дети посещают психолога. Без посторонней помощи справиться с таким стрессом невозможно.

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Семья планирует обращаться в Министерство иностранных дел Украины. Со стороны Нидерландов им помогают адвокат и мэр города Кулемборг. А местные СМИ ежедневно освещают ситуацию в новостях. Там даже создали специальный сайт, в котором подробно пишут о жизни всей семьи.