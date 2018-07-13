Українську родину з трьома дітьми без пояснень депортували з Нідерландів

Українську родину, яка 17 років прожила у місті Кулемборг, що в Нідерландах, без речей та без пояснень літаком відправили до столиці України. Подружжя, яке має трьох дітей, родом з окупованого Донецька.

Більше тисячі мешканців містечка Кулемборг вийшли на підтримку української родини, яку тиждень тому депортували з країни. У руках нідерландські діти тримали плакати з іменами своїх однокласників – Максима, Дениса, Аріни.

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Ольга та Віктор 17 років будували своє життя в Нідерландах, де і народилося їх троє дітей. П'ять років родина намагалася отримати посвідку на проживання, відкрили власний бізнес, сплачували податки і зовсім не очікували, що все це можуть втратити за один день.

Буквально два тижні тому прийшли до нас додому поліцейські, мабуть, понад десяток. Попросили нас взяти речі на добу і поїхати з ними на розмову. Ось так ми сіли і поїхали, разом з дітьми,

– розповідає депортований Віктор Зеленкін.

Тиждень родину утримували у в'язниці, під стінами якої чергували небайдужі нідерландці. Згодом без речей родину посадили на літак до Києва.

Віктор і Ольга родом з Донецька, повертатися на окуповану територію не планують. У столиці ж у них нікого немає. Лише завдяки волонтерам отримали дах над головою – живуть у церкві. Від держави жодної допомоги не отримали.



Мітинг у Кулемборзі, Нідерланди, на підтримку депортованої української родини

Максим, Денис і Аріна спілкуються з однокласниками, через відеозв'язок бачать свою школу. Там Максим навчався за спеціальною програмою, адже має проблеми зі здоров'ям.

Йому дуже важко налагоджувати спілкування з людьми, з дітьми особливо, адже він доволі замкнутий,

– пояснила депортована Ольга Андропова.

Зараз діти відвідують психолога. Без сторонньої допомоги впоратися з таким стресом неможливо.

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Родина планує звертатися до Міністерства закордонних справ України. З боку Нідерландів їм допомагають адвокат та мер міста Кулемборг. А місцеві ЗМІ щодня висвітлюють ситуацію в новинах. Там навіть створили спеціальний сайт, у якому детально пишуть про життя всієї родини.