Украину атаковали 415 дронами и ракетами: сколько целей сбили
- Враг атаковал Украину 397 "Шахедами, 8 баллистическими ракетами "Искандер-М", 6 крылатыми ракетами Х-101 и 4 зенитными управляемыми ракетами С-300.
- ПВО сбила 178 средств воздушного нападения, еще 204 вражеские цели были локально потеряны.
В ночь на 10 июля враг снова атаковал Украину "Шахедами" и ракетами. Основное направление удара - Киев.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Как отработала ПВО
В ночь на 10 июля противник атаковал 415-ю средствами воздушного нападения:
- 397 "Шахедами" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово – Россия (около 200 – "Шахеды");
- 8 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Брянской области – Россия;
- 6 крылатыми ракетами Х-101 из Саратовской области – Россия;
- 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области – Россия
По состоянию на 10.00 ПВО сбила 178 средств воздушного нападения противника, а именно:
- 164 вражеских БпЛА типа "Шахед";
- 8 баллистических ракет "Искандер-М";
- 6 крылатых ракет Х-101.
Еще 204 дрона/ракеты были локально потеряны.
Сколько целей сбила украинская ПВО этой ночью / инфографика Воздушных сил
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (33 ударных БпЛА), а также падение сбитых – на 23 локациях.
Заметим, что в Киеве в результате российской атаки погибли два человека: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена Мария Дзюмага. По состоянию на утро известно о 16 пострадавших, их количество может возрасти.