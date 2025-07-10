Украину атаковали 415 дронами и ракетами: сколько целей сбили

В ночь на 10 июля враг снова атаковал Украину "Шахедами" и ракетами. Основное направление удара - Киев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Как отработала ПВО

В ночь на 10 июля противник атаковал 415-ю средствами воздушного нападения:

397 "Шахедами" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово – Россия (около 200 – "Шахеды");

8 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Брянской области – Россия;

6 крылатыми ракетами Х-101 из Саратовской области – Россия;

4 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области – Россия

По состоянию на 10.00 ПВО сбила 178 средств воздушного нападения противника, а именно:

164 вражеских БпЛА типа "Шахед";

8 баллистических ракет "Искандер-М";

6 крылатых ракет Х-101.

Еще 204 дрона/ракеты были локально потеряны.

Сколько целей сбила украинская ПВО этой ночью / инфографика Воздушных сил

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (33 ударных БпЛА), а также падение сбитых – на 23 локациях.

Заметим, что в Киеве в результате российской атаки погибли два человека: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена Мария Дзюмага. По состоянию на утро известно о 16 пострадавших, их количество может возрасти.