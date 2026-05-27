Украину атаковали более 160 БпЛА: сколько попаданий произошло, и как отработала ПВО

Россия запустила по Украине более 160 ударных беспилотников. Несмотря на то, что большинство воздушных целей удалось сбить, к сожалению, также есть попадания.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Есть угроза баллистики, продолжают летать "Шахеды": где опасность вражеского удара

Сколько дронов сбила ПВО?

Ночью российские войска атаковали Украину с помощью 163 ударных беспилотников различных типов, в частности "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами "Пародия". Пуски воздушных целей осуществляли с территории России.

Дроны летели из районов Курска, Брянска, Орла, Миллерово и Шаталово. К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 150 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,

– говорится в сообщении.