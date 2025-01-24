Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Как отработала ПВО по "Шахедам" ночью

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 24 января 2025 года (с 21.00 23 января) противник атаковал наше государство 58 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Оккупанты запускали дроны-камикадзе с направлений своей страны:

Орел;

Курск;

Брянск;

Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбивание 25 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях,

– отметили военные.

27 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.



Работа ПВО ночью 24 января / Инфографика Воздушных сил ВСУ

В то же время в Воздушных силах отметили, что, к сожалению, в результате вражеского удара в Киевской и Черниговской областях пострадали люди, а также есть погибшие. Кроме того, были поражены многоквартирные и частные дома, автомобили.

Сейчас специальные службы ликвидируют последствия, а пострадавшим оказывается помощь.