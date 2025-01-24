Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Як відпрацювала ППО по "Шахедах" вночі

У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 24 січня 2025 року (із 21.00 23 січня) противник атакував нашу державу 58 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Окупанти запускали дрони-камікадзе з напрямків своєї країни:

Орел;

Курськ;

Брянськ;

Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 25 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях,

– зазначили військові.

27 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.



Робота ППО вночі 24 січня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Водночас у Повітряних силах наголосили, що, на жаль, внаслідок ворожого удару на Київщині та Чернігівщині постраждали люди, а також є загиблі. Окрім того, було уражено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі.

Наразі спеціальні служби ліквідовують наслідки, а постраждалим надається допомога.