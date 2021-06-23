Выбирал песню о Крымском мосте: в Украину с гастролями вновь едет "крымнашист" Баста

Российский рэпер Баста, который выступал в оккупированном Крыму, снова едет в Киев. На этот раз в украинской столице у музыканта запланированы 2 выступления: 25 и 26 июня.

Активист Сергей Стерненко сообщил, что "в Киеве (Stereo plaza) запланирован концерт Василия Вакуленко "Басты". Уже 27 июня Баста собирается приехать в Одессу.

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Вакуленко по закону должны запретить въезд в Украину, поскольку он представляет угрозу национальной безопасности, но нет,

– отметил Стерненко.

По словам активиста, Басту "пускают в Украину несмотря на то что: он выбирал лучшую песню о Крымском мосте, построенном оккупантами, где в припеве звучат слова "желанный Крымский мост соединил 2 берега России".

"Он (Баста – 24 канал) ранее неоднократно гастролировал в оккупированном Крыму, и когда его спрашивали о запрете въезда на 3 года из-за этого, он говорил, что не понимает почему так, а о принадлежности Крыма он не говорит", – отметил Стерненко.

Кроме того, "когда Баста был в Киеве уже в этом году, и его неравнодушный гражданин спросил о Крыме, то он отказался от объяснений, а взамен его охрана напала на мужчину из-за этого вопроса".

Стерненко сообщил, что "среди нападавших узнали ростовского криминального авторитета Андрея Родина "Полузверя", который в санкционный список почему-то не попал".

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Активист также рассказал: "Баста снимался в оккупированном Крыму в фильме "Кеды", где играл роль российского военного, который служит в нашем Крыму".

"Совершенно очевидно, что Баста презирает нашу страну и граждан. Украина его интересует только как территория, где можно заработать денег", – заявил Стерненко.

Стерненко отметил, что сейчас Россия закрыла свои границы, однако "мы с упорством камикадзе их пускаем". Дома концерты Басты отменили из-за противоэпидемических мер. Вместе с тем исполнитель приехал зарабатывать в Украине.

"Гастроли крымнашистов – вызов для общества. У власти еще есть время исправить ситуацию и не унижать всю страну", – подытожил Стерненко.

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