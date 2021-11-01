В Украину идет антициклон с мокрым снегом и ливнями

В большинство украинских областей придет непогода. Уже со 2 ноября синоптики прогнозируют антициклон с мокрым снегом и ливнями.

Высокая облачность и влага сначала накроют южные области. Впоследствии антициклон распространится и на другие регионы Украины.

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В то же время циклон должен быстро покинуть территорию страны. Согласно прогнозам синоптиков, уже со второй половины недели в Украине будет преобладать погода без осадков. Кроме того, синоптики обещают потепление.

Погода в Украине на неделю

Уже 2–3 ноября почти всю территорию украины накроют дожди. В Карпатах ожидают мокрый снег. В южных, центральных и восточных областях дождливо.

Зато уже 4 ноября, по прогнозам Укргидрометцентра, погода будет преимущественно без осадков. На Прикарпатье предсказывают туман утром и вечером. При этом юго-восточный ветер будет достигать 5–10 метров за секунду.

В Карпатах 4 ноября обещают мороз: ночью от -1 до -5 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет прогреваться до 8 градусов. Зато в других областях Украины температура ночью составит от 0 до 7 градусов, днем – от 8 до 14.

Согласно прогнозам синоптиков, в южной части Украины и в западных областях 4 ноября температура воздуха может прогреться от 13 до 18 градусов.

Уже 5 ноября снова ухудшится в западных и северных областях, а также в Винницкой области. Там прогнозируют дожди. Впрочем, остальные регионы – без осадков. Ночью температура составит от 6 до 12 градусов тепла, днем – от 13 до 19 градусов.

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