В Украину идет похолодание с морозами: в каких регионах

Украину уже 18 октября охватит похолодание. Особенно это касается западных, северных и центральных областей.

Так, на Западе температура воздуха днем опустится до +7...+11 градусов. Кроме того, в Волынской, Львовской, Ровненской и Тернопольской областях возможны дожди.

Кстати Украину окутает густой туман: в каких регионах ухудшится видимость

На Севере столбики термометров будут держаться на уровне +8...+10 градусов. Такую же ситуацию прогнозируют в центральных регионах.

Возможны морозы

"Минусовая" температура сейчас будет только ночью. Например, -1 градус можно ждать жителям Буковины. На Ивано-Франковщине обещают 0...+2, а на Львовщине – +1...+3.



В Украине станет холоднее / Фото Укргидрометцентра

Дожди на Востоке и Юге

Днем 19 октября температура воздуха будет такой же, как и днем ранее. Правда, заморозки могут прийти ночью в Черниговскую и Сумскую области. На следующий день прогнозируют уже -1.

В то же время восточные и южные регионы накроют дожди. Правда, 20 октября они закончатся. Однако ночи в регионах тоже станут холоднее – +1...+3 градуса.

К слову, ночные заморозки будут и в Киеве. Синоптики предупреждают о 0...+2 градуса.

Однако уже 21 октября во всех регионах снова потеплеет.



Погода 20 октября / Фото Укргидрометцентра