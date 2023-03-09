Похолодание возвращается: синоптики предупредили о понижении температуры
Источник:Укргидрометцентр
В среду в Украине значительно выросла температура воздуха. Тепло прогнозируют по меньшей мере несколько дней. В то же время, синоптики предупреждают, что уже вскоре может похолодать.
В марте снова похолодает
По прогнозу синоптиков, уже в конце недели в Украине снова похолодает. Ночью пятницы на Севере до -4 градусов.
Читайте также Синоптики назвали дату резкого потепления: где будет до +18 градусов
Впрочем, днем в большинстве областей еще достаточно высокая температура. На Юге +16 градусов.
По предварительному прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 12 марта, столбики термометра снова опустятся. В части западных областей только +2...+4 градуса. Кроме того, возможен снег с дождем.
Так что о значительном тепле, как в предыдущие дни, пока речь не идет. Даже на Юге температурный максимум всего +9 градусов.