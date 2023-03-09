Похолодание возвращается: синоптики предупредили о понижении температуры

В среду в Украине значительно выросла температура воздуха. Тепло прогнозируют по меньшей мере несколько дней. В то же время, синоптики предупреждают, что уже вскоре может похолодать.

В марте снова похолодает

По прогнозу синоптиков, уже в конце недели в Украине снова похолодает. Ночью пятницы на Севере до -4 градусов.

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Впрочем, днем в большинстве областей еще достаточно высокая температура. На Юге +16 градусов.

По предварительному прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 12 марта, столбики термометра снова опустятся. В части западных областей только +2...+4 градуса. Кроме того, возможен снег с дождем.

Так что о значительном тепле, как в предыдущие дни, пока речь не идет. Даже на Юге температурный максимум всего +9 градусов.

Предварительный​ прогноз погоды на 12 марта / Скриншот из Укргидрометцентра

Ранее в комментарии 24 Канала синоптик Наталья Птуха рассказывала, что, по предварительному прогнозу, в начале следующей недели в ночные часы еще может быть небольшой мороз. Однако днем уже плюсовая температура. Также возможны осадки, но уже в основном жидкой фазы, то есть дождь.