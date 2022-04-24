В Украину идет потепление до +23 градусов: прогноз погоды на 25 апреля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 25 апреля, будет дождливая и солнечная. Синоптики прогнозируют в западных и северных регионах осадки, а на Востоке и Юге – сухость.
Сообщается также о потеплении на всей территории государства. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
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Погода в областях Украины
На Западе предвидят слабый дождь с грозами, температура составит +16…+19 градусов. В восточных регионах будет солнечно и теплее – днем +19…+22 градуса.
Северные области также попадут под осадки, отметки на термометрах покажут +18…+21 градус. На Юге – сухо, там следует ожидать потепления – +20...+23 градуса.
В столице Украины 25 апреля пройдет дождь, днем столбики термометров поднимутся до +18…+20 градусов.
Погода в городах Украины 25 апреля
Ужгород – +16...+18
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +17...+19
Ровно – +17...+19
Житомир – +19...+21
Винница – +18...+20
Одесса – +20...+22
Николаев – +20...+22
Херсон – +20...+22
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +20...+22
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +19...+21
Сумы – +19...+21
Полтава – +19...+21
Днепр – +20...+22
Запорожье – +20...+22
Донецк – +19...+21
Луганск – +19...+21
Харьков – +19...+21
Киев – +18...+20