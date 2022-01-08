В Украину идут сильные снегопады: когда и где их ждать

Синоптики предупреждают о сильных снегопадах в Украине 9 января. Кроме того, из-за гололеда будет опасно на дорогах.

В Украине снова ухудшится погода. Везде ожидают осадки, местами сильные.

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Снег, дождь и гололед 9 января

Украинцев ожидают такие погодные изменения

в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах будет гололед,

ночью в Карпатах, Ровненщине, Житомирщине, а утром и днем ​​в Киевской области будет идти сильный мокрый снег, будет также налипание мокрого снега.

Прирост снежного покрова составит 4 – 10 сантиметров. Поэтому объявили 1 уровень опасности – желтый.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

В Карпатах могут сходить лавины

В связи со снегопадами на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей 9 и 12 января ожидается значительная снеголавинная опасность. Там объявили 3 уровень опасности.

Прогноз погоды на 9 января

Несмотря на снег и дождь, температура воздуха в Украине будет достаточно высокой. Днем столбики термометров будут показывать в среднем 0…+2 градуса. Более теплый день ожидают только в южных областях. Там будет +5…+8 градусов.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, будет разгоняться до 7 – 12 метров в секунду. Днем в южной части местами возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

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