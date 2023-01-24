Снег и морозы до -12 градусов: в каких областях Украины начнется похолодание

По меньшей мере, до конца этой недели на всей территории Украины ночью будут царить морозы. Кое-где температура воздуха даже опустится до -12. Кроме того, в части областей будет идти снег.

В каких областях будут сильные морозы

В ночь на среду, 25 января, на северо-востоке Украины усилятся морозы. В Харьковской области столбик термометра опустится до -10...-12 градусов. В Сумской области немного теплее – -9...-11.

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Однако синоптики подают надежду, что днем воздух прогреется до -1...+1 градуса. Тем временем на Западе ночью -2...-4 градуса, на Севере – в основном -4...-6 градусов (в Чернигове до -9).

Ночные морозы побеспокоят и южан. Прохладнее всего будет на Херсонщине – до -5. Только в Крыму 0...+2 градуса.

Прогноз погоды на 25 января / Скриншот из Укргидрометцентра

Заметим, что примерно такую же температуру, как ночью в среду, прогнозируют и на четверг. Однако в части западных областей столбик термометра опустится еще на несколько градусов.

В пятницу ночные морозы на северо-востоке немного ослабеют. Впрочем, только до -5...-8. Заметим, что на этой неделе в Украине облачно с прояснениями.

В субботу на Западе и Юге будет идти снег

28 января небольшой снег присыплет Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Ужгородскую и Черновицкую области. К счастью, в этот раз без дождя. Днем температура воздуха будет достигать -1...+1 градуса.

Кстати, в этот день мокрый снег уже посетит и Юг Украины.

Прогноз погоды на 28 января / Скриншот из Укргидрометцентра