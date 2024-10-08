Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина не планирует "торговаться территориями". Впрочем Украине, возможно, не придется этого делать для вступления в НАТО. Председатель Общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж рассказал 24 Каналу подробнее, что могут предложить Киеву.

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Что предлагают Украине для вступления в НАТО

Уже бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью для Financial Times довольно утвердительно предположил, что Украину могут принять в НАТО без оккупированных территорий. То есть гарантии не будут распространяться на территории, которых не контролирует украинская власть.

Здесь важно четко формулировать подходы. Украину как государство с определенными границами могут принять в НАТО, но предоставляя гарантии 5-й статьи – защиты всех от нападения – только на территории, которую контролирует центральная власть. Потому что иногда пишут, что это "обмен на территории" или принятие отдельных территорий – это звучит нелогично, ведь нет в мире нескольких "Украин" с различными географиями,

– подчеркнул Сергей Джердж.

Украина не может согласиться на подобные условия, в которых не учитывают территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Если государство Украину приглашают в НАТО – то всю. А вот с гарантиями от партнеров действительно могут быть варианты.

"Если бы предложение о вступлении прозвучало со стороны лидеров и самой институции НАТО, это было бы нормальным явлением. Уже потом могут вестись дискуссии о 5 статье", – отметил председатель Общественной лиги "Украина – НАТО".

Так или иначе для принятия таких важных решений необходимо время. В частности, нужно найти подходы которые бы устроили Украину как государство.

К слову, напомним, что новый генсек НАТО Марк Рютте отметил, что вступление Украины в Североатлантический альянс можно рассматривать после завершения войны и возвращения контроля над оккупированными территориями.