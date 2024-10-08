Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна не планує "торгуватися територіями". Втім Україні, можливо, не доведеться цього робити для вступу в НАТО. Голова Громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж розповів 24 Каналу детальніше, що можуть запропонувати Києву.

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Що пропонують Україні для вступу в НАТО

Вже колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю для Financial Times доволі ствердно припустив, що Україну можуть прийняти до НАТО без окупованих територій. Тобто гарантії не будуть поширюватися на території, яких не контролює українська влада.

Тут важливо чітко формулювати підходи. Україну як державу з визначеними кордонами можуть прийняти до НАТО, але надаючи гарантії 5-ї статті – захисту всіх від нападу – лише на території, яку контролює центральна влада. Бо іноді пишуть, що це "обмін на території" чи прийняття окремих територій – це звучить нелогічно, адже немає у світі кількох "Україн" з різними географіями,

– наголосив Сергій Джердж.

Україна не може погодитися на умови, в яких не зважають на територіальну цілісність та суверенітет нашої країни. Якщо державу Україну запрошують до НАТО – то всю. А ось з гарантіями від партнерів справді можуть бути варіанти.

"Якби пропозиція щодо вступу прозвучала з боку лідерів та самої інституції НАТО, це було б нормальним явищем. Вже потім можуть точитися дискусії про 5 статтю", – зазначив голова Громадської ліги "Україна – НАТО".

Хай там як для ухвалення таких важливих рішень необхідний час. Зокрема, потрібно знайти підходи які б влаштували Україну як державу.

До слова, нагадаємо, що новий генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що вступ України до Північноатлантичного альянсу можна розглядати після завершення війни та повернення контролю над окупованими територіями.