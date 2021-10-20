В то же время метеорологи сообщают о переменной облачности, но без осадков.
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Ветер южный, юго-западный, 7–12 метров в секунду, ночью в западной части, днем в большинстве областей порывы 15–20 метров в секунду, в Карпатах до 25 метров в секунду,
– говорится в сообщении.
Направление ветра с южных широт, поэтому он принесет теплую воздушную массу и столбики термометров поползут вверх, обеспечивая довольно теплые дни.
"Температура ночью +4...+9 градусов, в восточных областях местами 0...+3 градуса. Днем +13...+18 градусов, на Западе до +20 градусов", – добавили в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды на 21 октября / Данные Укргидрометцентра
В Украине потеплеет: коротко
- В конце недели в Украине существенно поднимется температура воздуха.
- В пятницу, 22 октября, прогнозируют вплоть до +20 градусов.
- Теплее всего будет на Юге. В то же время в ряде западных областей будет дождливо. Там температура будет колебаться в пределах +12...+17 градусов.