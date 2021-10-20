Водночас метеорологи повідомляють про мінливу хмарність, але без опадів.
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Вітер південний, південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вночі в західній частині, вдень у більшості областей пориви 15 – 20 метрів на секунду, в Карпатах до 25 метрів на секунду,
– йдеться у повідомленні.
Напрямок вітру із південних широт, тому він принесе теплу повітряну масу та стовпчики термометрів поповзуть вгору, забезпечуючи доволі теплі дні.
"Температура вночі +4…+9 градусів, у східних областях місцями 0...+3 градусів. Удень +13...+18 градусів, на заході до +20 градусів", – додали в Укргідрометцентрі.
Прогноз погоди на 21 жовтня / Дані Укргідрометцентру
В Україні потепліє: коротко
- Наприкінці тижня в Україні суттєво підніметься температура повітря.
У п'ятницю, 22 жовтня, прогнозують аж до +20 градусів.
- Найтепліше буде на Півдні. Натомість у низці західних областей дощитиме. Там температура коливатиметься у межах +12...+17 градусів.