Украину никак не покидает непогода: где ждать град, шквалы ветра и грозы

Спасатели предупреждают об ухудшении погоды 20 августа. Часть Украины снова накроют град, шквальный ветер и ливень.

Синоптики объявили желтый уровень опасности. Непогода охватит Восток, Юг и кое-где центр.

Звено внимание Жара отступает, а часть регионов окажется в плену гроз: прогноз погоды на 20 августа

Какие области охватит непогода

Непогода охватит восточную и южную часть Украины. Синоптики предупреждают о грозах в:

Полтавской,

Харьковской,

Луганской,

Донецкой,

Днепропетровской,

Запорожской,

Херсонской областях,

Крыму.



Предупреждение о непогоде на 20 августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Здесь прогнозируют грозы днем ​​и местами град. Ветер будет достигать 15 – 20 метров в секунду. При этом температура воздуха будет сохраняться по-летнему теплой: +25...+28 градусов. Жарче всего будет на Луганщине – +28...+30 градусов.

Как действовать во время непогоды

окна стоит плотно закрыть, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть;

на улице держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра спрячьтесь в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегайте больших деревьев: не прячьтесь под ними, а не паркуйте рядом авто.



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