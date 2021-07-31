На Украину надвигается гроза: где объявили штормовое предупреждение
31 июля 2021 , 11:13Читати новину українською
Источник:Укргидрометцентр
На западные и восточные области Украины 31 июля надвигается гроза. Синоптики предупредили жителей о граде и шквалах скоростью 15 – 20 метров в секунду.
В ряде регионов также будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели объявили 1 уровень опасности, желтый.
К теме Погода на выходные 31 июля – 1 августа: +34 градуса и грозы
Какие области накроет непогода
- Львовскую,
- Закарпатскую,
- Волынскую,
- Ивано-Франковске,
- Тернопольскую,
- Ровенскую,
- Донецке,
- Луганске,
- Запорожскую.
Кроме того, в восточных регионах, а также во Львовской, Тернопольской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой областях и в Крыму объявили пожарную опасность.
Украинцев предупреждают об ухудшении погоды / Карта Укргидрометцентра
Грозы в Украине: последние новости
- 29 июля Харьковщину и Днепропетровщину накрыла непогода. Сильные порывы ветра повалили много деревьев и сорвали крыши.
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