На Украину надвигается гроза: где объявили штормовое предупреждение

31 июля 2021 , 11:13
Читати новину українською

Источник:

Укргидрометцентр

На западные и восточные области Украины 31 июля надвигается гроза. Синоптики предупредили жителей о граде и шквалах скоростью 15 – 20 метров в секунду.

В ряде регионов также будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели объявили 1 уровень опасности, желтый.

К теме Погода на выходные 31 июля –  1 августа: +34 градуса и грозы

Какие области накроет непогода

  • Львовскую,
  • Закарпатскую,
  • Волынскую,
  • Ивано-Франковске,
  • Тернопольскую,
  • Ровенскую,
  • Донецке,
  • Луганске,
  • Запорожскую.

Кроме того, в восточных регионах, а также во Львовской, Тернопольской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой областях и в Крыму объявили пожарную опасность.


Украинцев предупреждают об ухудшении погоды / Карта Укргидрометцентра

Грозы в Украине: последние новости

Автор: Софія Мінджоса