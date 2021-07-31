На Украину надвигается гроза: где объявили штормовое предупреждение

На западные и восточные области Украины 31 июля надвигается гроза. Синоптики предупредили жителей о граде и шквалах скоростью 15 – 20 метров в секунду.

В ряде регионов также будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели объявили 1 уровень опасности, желтый.

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Какие области накроет непогода

Львовскую,

Закарпатскую,

Волынскую,

Ивано-Франковске,

Тернопольскую,

Ровенскую,

Донецке,

Луганске,

Запорожскую.

Кроме того, в восточных регионах, а также во Львовской, Тернопольской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой областях и в Крыму объявили пожарную опасность.



Украинцев предупреждают об ухудшении погоды / Карта Укргидрометцентра

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