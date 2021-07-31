У низці регіонів також зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники оголосили 1 рівень небезпечності, жовтий.

До теми Погода на вихідні 31 липня – 1 серпня: +34 градуси та грози

Які області накриє негода

Львівську,

Закарпатську,

Волинську,

Івано-Франківську,

Тернопільську,

Рівненську,

Донецьку,

Луганську,

Запорізьку.

Крім того, у східних регіонах, а також у Львівській, Тернопільській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій областях та в Криму оголосили пожежну небезпеку.



Українців попереджають про погіршення погоди / Карта Укргідрометцентру

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