Синоптик дал неутешительный прогноз на начало августа: Украину ждет непогода

В начале августа погода будет динамичной. Украину на Востоке и в Приазовье накроют осадки.

Причиной динамических атмосферных процессов станет формирование малоподвижного циклона над Левобережной Украиной и Приазовьем. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Интенсивные осадки

Уже с понедельника атмосферное давление станет заметно снижаться, увеличится количество облачности и местами начнутся осадки. Но дожди распределятся по территории неравномерно,

– рассказывает Кибальчич.

Больше всего осадков будет в Приазовье, центральных областях и Донецкой области. Эти регионы окажутся под влиянием фронта окклюзии и юго-восточных воздушных потоков, которые принесут влагу с территории Кавказа и Азовского моря.

В течение недели там может выпасть более двух месячных норм осадков.

"Подобные синоптические условия благоприятно окажут влияние на состояние большинства сельскохозяйственных культур благодаря наполнению плодородного слоя почвы необходимым количеством влаги", – пишет синоптик.

Температура воздуха 2 августа

Ужгород – +27...+29

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +24...+26

Винница – +23...+25

Одесса – +26...+28

Николаев – +27...+29

Херсон – +26...+28

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +24...+26

Сумы – +25...+27

Полтава – +24...+26

Днепр – +23...+25

Запорожье – +25...+27

Донецк – +25...+27

Луганск – +27...+29

Харьков – +24...+26.

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