Синоптик дал неутешительный прогноз на начало августа: Украину ждет непогода

2 августа 2022 , 11:42
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Источник:

Meteoprog

В начале августа погода будет динамичной. Украину на Востоке и в Приазовье накроют осадки.

Причиной динамических атмосферных процессов станет формирование малоподвижного циклона над Левобережной Украиной и Приазовьем. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Интенсивные осадки

Уже с понедельника атмосферное давление станет заметно снижаться, увеличится количество облачности и местами начнутся осадки. Но дожди распределятся по территории неравномерно,
– рассказывает Кибальчич.

Больше всего осадков будет в Приазовье, центральных областях и Донецкой области. Эти регионы окажутся под влиянием фронта окклюзии и юго-восточных воздушных потоков, которые принесут влагу с территории Кавказа и Азовского моря.

В течение недели там может выпасть более двух месячных норм осадков.

"Подобные синоптические условия благоприятно окажут влияние на состояние большинства сельскохозяйственных культур благодаря наполнению плодородного слоя почвы необходимым количеством влаги", – пишет синоптик.

Температура воздуха 2 августа

  • Ужгород – +27...+29
  • Львов – +24...+26
  • Ивано-Франковск – +23...+25
  • Тернополь – +23...+25
  • Черновцы – +24...+26
  • Хмельницкий – +23...+25
  • Луцк – +24...+26
  • Ровно – +24...+26
  • Житомир – +24...+26
  • Винница – +23...+25
  • Одесса – +26...+28
  • Николаев – +27...+29
  • Херсон – +26...+28
  • Симферополь – +26...+28
  • Кропивницкий – +24...+26
  • Черкассы – +25...+27
  • Чернигов – +24...+26
  • Сумы – +25...+27
  • Полтава – +24...+26
  • Днепр – +23...+25
  • Запорожье – +25...+27
  • Донецк – +25...+27
  • Луганск – +27...+29
  • Харьков – +24...+26.

Обратите внимание – оперативная информация о ситуации на фронте утром 2 августа: видео

 

Автор: Марта Кушка