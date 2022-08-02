Синоптик дал неутешительный прогноз на начало августа: Украину ждет непогода
Источник:Meteoprog
В начале августа погода будет динамичной. Украину на Востоке и в Приазовье накроют осадки.
Причиной динамических атмосферных процессов станет формирование малоподвижного циклона над Левобережной Украиной и Приазовьем. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
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Интенсивные осадки
Уже с понедельника атмосферное давление станет заметно снижаться, увеличится количество облачности и местами начнутся осадки. Но дожди распределятся по территории неравномерно,
– рассказывает Кибальчич.
Больше всего осадков будет в Приазовье, центральных областях и Донецкой области. Эти регионы окажутся под влиянием фронта окклюзии и юго-восточных воздушных потоков, которые принесут влагу с территории Кавказа и Азовского моря.
В течение недели там может выпасть более двух месячных норм осадков.
"Подобные синоптические условия благоприятно окажут влияние на состояние большинства сельскохозяйственных культур благодаря наполнению плодородного слоя почвы необходимым количеством влаги", – пишет синоптик.
Температура воздуха 2 августа
- Ужгород – +27...+29
- Львов – +24...+26
- Ивано-Франковск – +23...+25
- Тернополь – +23...+25
- Черновцы – +24...+26
- Хмельницкий – +23...+25
- Луцк – +24...+26
- Ровно – +24...+26
- Житомир – +24...+26
- Винница – +23...+25
- Одесса – +26...+28
- Николаев – +27...+29
- Херсон – +26...+28
- Симферополь – +26...+28
- Кропивницкий – +24...+26
- Черкассы – +25...+27
- Чернигов – +24...+26
- Сумы – +25...+27
- Полтава – +24...+26
- Днепр – +23...+25
- Запорожье – +25...+27
- Донецк – +25...+27
- Луганск – +27...+29
- Харьков – +24...+26.
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