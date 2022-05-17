Детали об экстремальной погоде

Заморозки на поверхности почвы на равнине составят 0...-1 градус. Об этом сообщила глава Черновицкого областного центра по гидрометеорологии Татьяна Негадайлова.

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В то же время в горах прогнозируют -4...-5 градусов ночью. Уже днем температура воздуха поднимется и будет колебаться в пределах +11...+16 градусов.

В самих Черновцах заморозки будут слабо выражены и на небольшой территории.

Снижение температуры Негадайлова объяснила тем, что с севера на Буковину придут холодные воздушные массы.

Небо будет прикрыто облаками, заморозки будут не интенсивными, более ощутимыми в горных районах,

– добавила синоптик.

Такое похолодание для Буковины является экстремальным, ведь самые поздние заморозки в истории Черновцов зафиксировали 22 мая.

Какой будет погода в Украине 18 мая

По данным Укргидрометцентра, в среду, 18 мая, в Украине будет свежо. Температура воздуха будет колебаться в пределах +14...+18 градусов. Во всех областях, кроме западных, синоптики прогнозируют днем небольшие осадки.

Также будет довольно ветрено – северо-западный ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве температура воздуха составит +13...+15 градусов.

В то же время синоптик Наталья Диденко утверждает, что ветер будет штормовым – 15 – 20 метров в секунду. Осадки будут сильными. Потепление придет в Украину уже 19 мая.

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Прогноз погоды в городах Украины на 18 мая

Ужгород – +17...+19

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +16...+18

Ровно – +16...+18

Житомир – +15...+17

Винница – +16...+18

Одесса – +16...+18

Николаев – +16...+18

Херсон – +16...+18

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +15...+17

Сумы – +15...+17

Полтава – +15...+17

Днепр – +15...+17

Запорожье – +14...+16

Донецк – +14...+16

Луганск – +15...+17

Харьков – +15..+17

Киев – +13...+15



Прогноз погоды на 18 мая / Карта Укргидрометцентра