Деталі про екстремальну погоду
Заморозки на поверхні ґрунту на рівнині становитимуть 0...-1 градусів. Про це повідомила очільниця Чернівецького обласного центру з гідрометеорології Тетяна Негадайлова.
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Водночас в горах прогнозують -4...-5 градусів уночі. Вже вдень температура повітря підійметься та коливатиметься у межах +11...+16 градусів.
У самих Чернівцях заморозки будуть слабко виражені та на невеликій території.
Зниження температури Негадайлова пояснила тим, що з півночі на Буковину надійдуть холодні повітряні маси.
Небо буде прикрите хмарами, заморозки будуть не інтенсивними, більш відчутними у гірських районах,
– додала синоптикиня.
Таке похолодання для Буковини є екстремальним, адже найпізніші заморозки в історії Чернівців зафіксували 22 травня.
Якою буде погода в Україні 18 травня
За даними Укргідрометцентру, у середу, 18 травня, в Україні буде свіжо. Температура повітря коливатиметься у межах +14...+18 градусів. У всіх областях, крім західних, синоптики прогнозують вдень невеликі опади.
Також буде доволі вітряно – північно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.
У Києві температура повітря становитиме +13...+15 градусів.
Водночас синоптикиня Наталка Діденко, стверджує, що вітер буде штормовим – 15 – 20 метрів на секунду. Опади також будуть сильними. Потепління прийде в Україну вже 19 травня.
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Прогноз погоди у містах України на 18 травня
Ужгород – +17...+19
Львів – +15...+17
Івано-Франківськ – +16...+18
Тернопіль – +15...+17
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +15...+17
Луцьк – +16...+18
Рівне – +16...+18
Житомир – +15...+17
Вінниця – +16...+18
Одеса – +16...+18
Миколаїв – +16...+18
Херсон – +16...+18
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +14...+16
Черкаси – +14...+16
Чернігів – +15...+17
Суми – +15...+17
Полтава – +15...+17
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +14...+16
Донецьк – +14...+16
Луганськ – +15...+17
Харків – +15..+17
Київ – +13...+15
Прогноз погоди на 18 травня / Карта Укргідрометцентру