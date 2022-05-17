Деталі про екстремальну погоду

Заморозки на поверхні ґрунту на рівнині становитимуть 0...-1 градусів. Про це повідомила очільниця Чернівецького обласного центру з гідрометеорології Тетяна Негадайлова.

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Водночас в горах прогнозують -4...-5 градусів уночі. Вже вдень температура повітря підійметься та коливатиметься у межах +11...+16 градусів.

У самих Чернівцях заморозки будуть слабко виражені та на невеликій території.

Зниження температури Негадайлова пояснила тим, що з півночі на Буковину надійдуть холодні повітряні маси.

Небо буде прикрите хмарами, заморозки будуть не інтенсивними, більш відчутними у гірських районах,

– додала синоптикиня.

Таке похолодання для Буковини є екстремальним, адже найпізніші заморозки в історії Чернівців зафіксували 22 травня.

Якою буде погода в Україні 18 травня

За даними Укргідрометцентру, у середу, 18 травня, в Україні буде свіжо. Температура повітря коливатиметься у межах +14...+18 градусів. У всіх областях, крім західних, синоптики прогнозують вдень невеликі опади.

Також буде доволі вітряно – північно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

У Києві температура повітря становитиме +13...+15 градусів.

Водночас синоптикиня Наталка Діденко, стверджує, що вітер буде штормовим – 15 – 20 метрів на секунду. Опади також будуть сильними. Потепління прийде в Україну вже 19 травня.

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Прогноз погоди у містах України на 18 травня

Ужгород – +17...+19

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +15...+17

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +15...+17

Луцьк – +16...+18

Рівне – +16...+18

Житомир – +15...+17

Вінниця – +16...+18

Одеса – +16...+18

Миколаїв – +16...+18

Херсон – +16...+18

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +14...+16

Черкаси – +14...+16

Чернігів – +15...+17

Суми – +15...+17

Полтава – +15...+17

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +15...+17

Харків – +15..+17

Київ – +13...+15



Прогноз погоди на 18 травня / Карта Укргідрометцентру