В Украину прибыл снайпер из Канады: будет отстреливать оккупантов

К борьбе Украинского народа с оккупантами присоединяется все больше иностранцев. Они прибывают всегда из очень разных стран.

Одним из таких добровольцев стал снайпер "Вали", прибывший к нам из Канады. Ранее он отстреливал террористов, однако теперь будет искать прицелом россиян.

Кстати Добровольцы Интернационального легиона уже защищают Киев: приехали воины всего мира

Почему он решил приехать

Этот воин Вооруженных сил Канады ранее участвовал в 2 горячих точках – Ираке и Афганистане. Он там в течение 2009 – 2011 годов действительно убивал террористов, которые были членами запрещенной организации ИГИЛ.

"Вали" откликнулся на призыв президента Зеленского к иностранцам присоединиться к сопротивлению против российских оккупантов,

– написали в Центре стратегических коммуникаций.

Мужчина рассказал журналистам, что окончательно решил начать защищать Украину, когда увидел фото разрушенных городов. Также повлияли и кадры с обстрелами мирного населения, которых становится все больше.

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Читайте текст сообщения Центра стратегических коммуникаций:

Удачной охоты, "Вали": снайпер из Канады прибыл в Украину, чтобы воевать против оккупантов. Снайпер ВС Канады присоединится к украинцам в борьбе с российскими оккупантами, пишет La Presse.

Это снайпер 22-го Королевского полка Канады с позывным "Вали". За его плечами война с террористами ИГИЛ в Ираке и Афганистане с 2009 по 2011 год.

"Вали" откликнулся на призыв президента Зеленского к иностранцам присоединиться к сопротивлению против российских оккупантов. Говорит, что окончательно решил встать на защиту Украины, когда увидел фото разрушенных украинских городов и обстрелы мирного населения. Спасибо воинам света, которые последовательно сражаются с террористами!