ВМС защищает: в порты Украины прибыли первые 8 иностранных судов, которые должны вывезти зерно

Враг очень надеялся, что заблокирует выход украинского зерна на глобальный рынок. Похоже, фиаско потерпел еще один его преступный план.

Глобальный продовольственный кризис – один из главных козырей, который собирались разыграть российские оккупанты на международной арене. Согласно их расчетам, нехватка пищи во многих странах заставила бы цивилизованный мир пойти на уступки и ослабить санкции. Похоже, что совсем скоро очередной план путина будет провален.

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Прибытие иностранных судов в украинские порты

Как сообщили ВМС, они присоединились к тому, чтобы обеспечить безопасность гражданских судов, экспортирующих украинское зерно. Через устье Быстрое судового хода реки Дунай – Черное море в украинские порты уже прибыли 8 иностранных судов, которые будут загружаться зерном.

Как сообщили в ВМС, это стало возможным благодаря уничтожению российских оккупантов на острове Змеиный. Он имеет стратегическое значение и позволяет контролировать надводную и воздушную ситуацию на Юге Украины.

Когда Змеиный был в руках оккупантов, гражданским судам приходилось пользоваться каналом Сулина, из-за чего сам канал был перегружен, а в нем скопилось очень много судов.

Украина делает все возможное для того, чтобы не допустить глобального продовольственного кризиса. К сожалению, из-за войны россии против Украины в портах остается еще очень много украинского зерна, в котором так нуждаются другие страны.

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