В Украину прибыли первые иностранные команды спасателей

В Бородянку Киевской области прибыли первые профессиональные спасатели из США, Австралии и Германии. Они изъявили желание помочь украинским коллегам.

Их встретил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Первые иностранные команды спасателей прибыли в Украину

11 профессиональных спасателей из США, Австралии и Германии изъявили желание приехать в Украину на волонтерских началах и помочь украинским коллегам. Впоследствии к ним присоединится еще один польский представитель.

Теперь иностранные специалисты будут работать в Бородянке – их приобщат к разборке завалов и деблокированию зданий.

Все силы аккумулированы, чтобы максимально быстро сделать ранее оккупированные территории пригодными и безопасными для жизни. Работы у нас много, и эта помощь для нас очень весома,

– сказал Денис Монастырский.

Также он отметил важность поддержки и поблагодарил иностранных спасателей за мужество, смелость и желание помочь Украине.

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