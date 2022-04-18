Їх зустрів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

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Перші іноземні команди рятувальників прибули до України

11 професійних рятувальників зі США, Австралії та Німеччини виявили бажання приїхати в Україну на волонтерських засадах і допомогти українським колегам. Згодом до них приєднається ще 1 польський представник.

Наразі іноземні фахівці працюватимуть у Бородянці – їх долучать до розбирання завалів і деблокування будівель.

Усі сили акумульовані, щоби максимально швидко зробити раніше окуповані території придатними та безпечними для життя. Роботи в нас багато й ця допомога для нас дуже вагома,

– сказав Денис Монастирський.

Також він наголосив на важливості підтримки та подякував іноземним рятувальникам за мужність, сміливість та бажання допомогти Україні.

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