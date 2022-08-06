В Украину впервые с начала войны прибыло судно под загрузку

С первого дня полномасштабного вторжения российские оккупанты блокируют Черное море. Прибытия первого судна для погрузки пришлось ждать 164 дня.

российские оккупанты очень надеялись разграбить украинское зерно, блокировать наш экспорт и спровоцировать глобальный продовольственный кризис, чтобы шантажировать мир и требовать ослабление санкций. Благодаря большим усилиям и мощной поддержке партнеров удалось сломать и этот план врага.

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В Украину впервые с 24 февраля прибыло судно под загрузку

Как сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины, впервые с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов прибыло судно под загрузку. Уже известно, что это балкер FULMAR S.

Сообщается, что судно зашло в Украину в рамках Инициативы о безопасной транспортировке зерна из наших портов, которое мечтали заблокировать российские оккупанты.

Мы уже можем констатировать факт, что благодаря усилиям Президента Украины, ВСУ, Министерства инфраструктуры и наших партнеров – ООН и Турции – "зерновой коридор" заработал в двух направлениях – на выход и на вход в порты Украины,

– заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он также добавил, что Украина делает все возможное для того, чтобы наши порты принимали и загружали гораздо больше судов. Уже через две недели планируется выйти на показатель 3 – 5 судов за одни сутки. По словам министра, предварительный план предусматривает перевалку в портах Большой Одессы до 3 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции в месяц.

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