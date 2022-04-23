В Украину приедет делегация из США: министр обороны и госсекретарь Блинкен

Завтра, 24 апреля, в Украину приедет делегация из США. Приедут госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в метро Киева, передает 24 канал.

Важно Вернем все, что россияне, не дай Бог, оккупируют, но нужно оружие, – Зеленский

Будут говорить о поставках оружия

Зеленский очертил, о чем именно завтра будут разговаривать с американской делегацией. Основная тема – оружие. Будут говорить о конкретном оружии, которое необходимо, количестве, темпах поставки.

США – лидеры в мире. Они задают темп и тон в переговорах и помощи. В большинстве случаев именно они влияют на то, может ли то или иное европейское государство предоставить нам то или иное важное оружие. Поэтому я верю в это стратегическое партнерство. Но хочется, чтобы все было быстрее,

– сказал Зеленский.

По его словам, за последнюю неделю ситуация с поставками оружия из США значительно улучшилась – "и сигналы, и месседжи, и шаги, и сроки, и количество". И Зеленский благодарен за это. Конечно, Украина хочет больше, чем получает. Но президент подчеркнул, что прогресс значительный.

Он также надеется, как только будет соответствующая ситуация по безопасности, то Украину сможет посетить президент США Джо Байден. Также Зеленский благодарен американским политикам, которые поддерживают Украину.

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