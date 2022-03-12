В Украину продолжают ехать люди, которые хотят ее защищать: за минувшие сутки – 18 тысяч

И количество этих людей постоянно растет. Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы.

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Так, в Украину за 11 марта прибыли более 18 тысяч человек, 15 тысяч из которых – украинцы. Большинство из них – мужчины, которые намерены защищать будущее своей страны.

К слову, за 16 дней войны в Украину вернулось около 220 тысяч наших земляков.

Украинцы все же покидают страну

За прошедшие сутки Украину покинули почти 75 тысяч человек. Около 49 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке.

В ГПСУ напомнили, что все пункты пропуска на западной границе, кроме ППр "Звонковое", работают круглосуточно.

При этом если планируете пересекать границы в ЕС, то следует выбирать также пункты пропуска на границах с Венгрией, Словакией, Румынией и Республикой Молдова.

Обратите внимание Нацсовет дал совет украинцам, вынужденно выезжающим за границу