І кількість цих людей постійно збільшується. Про це свідчать дані Державної прикордонної служби України.

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Так, до України за 11 березня прибули понад 18 тисяч осіб, 15 тисяч з яких – українці. Більшість з них – чоловіки, які мають намір захищати майбутнє своєї країни.

До слова, за 16 днів війни до України повернулися близько 220 тисяч наших земляків.

Українці все ж покидають країну

Минулої доби Україну покинули майже 75 тисяч осіб. Близько 49 тисяч з них – перетнули кордон на українсько-польській ділянці.

В ДПСУ нагадали, що усі пункти пропуску на західному кордоні, крім ППр "Дзвінкове", працюють цілодобово.

При цьому, якщо плануєте перетинати кордони до ЄС, то варто обирати також пункти пропуску на кордонах з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Республікою Молдова.

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