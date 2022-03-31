Украину ракетами обстреливают предатели: один из них до 2014 командовал корветом "Луцк"

Враг с моря обстреливает украинские города крылатыми ракетами "Калибр". Наносят удары не только граждане России, но и предатели нашего государства, которые в 2014 году перешли на сторону оккупантов.

Они без угрызений совести выполняет преступные приказы относительно ударов по мирным городам Украины. Об этом рассказали в Военно-морских силах ВСУ.

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Григорий Бреев

Один из таких предателей – 43-летний капитан второго ранга Григорий Бреев. Он родом из поселка Кирнасовка, что в Винницкой области. Сейчас мужчина командует вражеским фрегатом "Адмирал Макаров", а раньше командовал украинским корветом "Луцк".

В ВМС обратили внимание, что вице-адмирал Макаров, в честь которого назвали российский корабль, также уроженец украинского города – Николаева. Там его именем был назван Национальный университет кораблестроения.

Егор Тугарин

Другой предатель Украины – 38-летний Егор Тугарин, капитан третьего ранга. Служит в Черноморском флоте России в должности командира патрульного корабля "Дмитрий Рогачев". Тугарин, к слову, родился в Киеве. Его родной отец – бывший украинский военный, ранее работавший в инспекции Минобороны.



Тугарин с отцом / Фото из соцсетей

"Не обошлось и здесь без цинизма. Контр-адмирал Рогачев, в честь которого назван корабль, в 1944-1946 годах командовал Киевской военно-морской базой Днепровской флотилии", – отметили в ВМС.

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