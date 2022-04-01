На Украину шло большое нашествие россиян, командование приняло правильное решение, – экс-комбат

В конце февраля на Украину пошло очень большое нашествие россиян. Военное командование приняло верное решение о том, как формировать оборону.

Так считает бывший командир танкового батальона 93-й бригады Холодный Яр, киборг и Герой Украины Евгений Межевикин. Об украинской обороне и борьбе с российскими захватчиками он рассказал в интервью изданию.

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Командование приняло решение об обороне страны

Очень большое нашествие пошло. Считаю, что командование приняло правильное решение. Мы не можем держать полностью фронт, чтобы остановить всех,

– заявил Межевикин.

Он добавил, что это невозможно, потому что тогда может быть прорыв, заход в тыл и окружение. Поэтому командование выбрало направления, на которых находятся воинские части. "Там ведут маневренную оборону: наносят поражение – отходят. И очень умело это делают. Об этом говорят большие потери у противника", – подчеркнул экс-комбат.

По его словам, в киевском направлении работают более мощные подразделения. Артиллеристы подготовлены на 100%, а еще хорошо оснащены. "Та техника, которую мы видели, которую уничтожали, захватывали, она современная. У нас таких аналогов нет. Все компьютеризированное, с мониторами", – заметил Межевикин.

В то же время, он отметил, что личный состав российской армии не мотивирован и не обучен. Поэтому он бросает технику и убегает или сдается в плен.

Хотя под Киевом ситуация несколько сложнее. Там россияне "хотят, чтобы их убивали, а бросать технику и бежать или сдаваться в плен они не хотят".

Напомним, ранее в Генштабе Вооруженных Сил заявили, что морально-психологическое состояние врага продолжает падать. С каждым днем ​​все больше российских военных отказываются воевать против Украины.

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