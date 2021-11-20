Украину скоро будут просить вступить в НАТО, – прогнозирует Резников
Источник:"Голос Америки"
Алексей Резников заявил, что Украину скоро будут просить вступить в НАТО и перечислил причины этого. Министр обороны объяснил, что от этого вступления будет взаимная польза сторон.
Глава министерства заверил, что "это будет политическое решение, консенсусное членам Альянса". Об этом Алексей Резников рассказал в интервью во время визита в США.
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НАТО будет просить Украину войти в Альянс
Алексей Резников рассказал, что "опыт, который имеют наши сухопутные войска, нет ни у одной армии НАТО".
Это опыт в противостоянии мощной армии в течение семи с половиной. Поэтому они скоро будут просить нас войти в Альянс. Вот мой вам прогноз,
– заявил министр обороны.
Глава министерства вспомнил, как:
- "наши спецназовцы вывезли людей из Кабула. Этого не сделала ни одна страна. Мы продемонстрировали, что мы это можем лучше, чем кто-либо;
- мы первые дали литовцам колючую проволоку, когда начался миграционный кризис".
Не факт, что вступление в Альянс состоится быстро
Однако Резников объяснил, что не факт, что вступление в Альянс состоится быстро. В частности, потому, что некоторые члены Альянса:
- "в 2008 году помешали нам стать членами НАТО вместе с грузинами, хотя такая возможность была;
- продолжают строить с россиянами определенные "северные потоки", использовать энергетическое оружие не только против Украины.
Министр обороны Украины обїяснил, что "нам нужно членство НАТО не ради членства, а ради возможности получить почетное место в этом Альянсе, чтобы мы получали от этого пользу, а они получили пользу от нас".
НАТО – это не военный союз, а гораздо шире. Он касается демократии, экономики, новых технологий и прочее,
– объяснил Резников.
Добавил, что именно поэтому "нам нужно не только НАТО, но и Евросоюз, другие альянсы. Нам нужно их стандарты не просто изучать, а внедрять у себя, становиться не де-юре членами НАТО, а де-факто".
Визит Алексея Резникова в Штаты и последние заявления: коротко
- В ходе визита в Вашингтон министр обороны объяснил, что не верит в то, что Россия может пойти в наступление на Украину. Ведь за 8 лет войны ВСУ научились защищать свою территорию и они, особенно Сухопутные войска, находятся на высоком уровне подготовки.
- Алексей Резников заявил, что во время встречи в США с главой Пентагона затронули фундаментальные потребности Украины. Министр объяснил, что Украине нужно защитить наше небо и море.
- Во время встречи с сенатором Джеймсом Ингофом Резников призвал США предоставить Украине помощь, которую можно получить в кратчайшие сроки. Это связано с ситуацией вдоль наших границ и на оккупированных территориях. В том числе и из-за новых угроз, возникших вследствие фактического "аншлюса" Беларуси.