Украину скоро будут просить вступить в НАТО, – прогнозирует Резников

Алексей Резников заявил, что Украину скоро будут просить вступить в НАТО и перечислил причины этого. Министр обороны объяснил, что от этого вступления будет взаимная польза сторон.

Глава министерства заверил, что "это будет политическое решение, консенсусное членам Альянса". Об этом Алексей Резников рассказал в интервью во время визита в США.

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НАТО будет просить Украину войти в Альянс

Алексей Резников рассказал, что "опыт, который имеют наши сухопутные войска, нет ни у одной армии НАТО".

Это опыт в противостоянии мощной армии в течение семи с половиной. Поэтому они скоро будут просить нас войти в Альянс. Вот мой вам прогноз,

– заявил министр обороны.

Глава министерства вспомнил, как:

"наши спецназовцы вывезли людей из Кабула. Этого не сделала ни одна страна. Мы продемонстрировали, что мы это можем лучше, чем кто-либо;

мы первые дали литовцам колючую проволоку, когда начался миграционный кризис".

Не факт, что вступление в Альянс состоится быстро

Однако Резников объяснил, что не факт, что вступление в Альянс состоится быстро. В частности, потому, что некоторые члены Альянса:

"в 2008 году помешали нам стать членами НАТО вместе с грузинами, хотя такая возможность была;

продолжают строить с россиянами определенные "северные потоки", использовать энергетическое оружие не только против Украины.

Министр обороны Украины обїяснил, что "нам нужно членство НАТО не ради членства, а ради возможности получить почетное место в этом Альянсе, чтобы мы получали от этого пользу, а они получили пользу от нас".

НАТО – это не военный союз, а гораздо шире. Он касается демократии, экономики, новых технологий и прочее,

– объяснил Резников.

Добавил, что именно поэтому "нам нужно не только НАТО, но и Евросоюз, другие альянсы. Нам нужно их стандарты не просто изучать, а внедрять у себя, становиться не де-юре членами НАТО, а де-факто".

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