Украину снова накроют туманы и ночные морозы
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в ближайшие дни хоть и будет без осадков, но утром и вечером ожидают туманы. Они окутают практически всю территорию нашей страны.
Как рассказали синоптики в Укргидрометцентре, видимость начала ухудшаться еще с пятницы, 12 ноября.
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Туманы начали формироваться вечером 12 ноября на Западной Украине. Однако 13 ноября зона туманов будет постепенно увеличиваться, и охватит почти всю страну, кроме крайнего востока.
Туманы продержатся всю ночь и утро 13 ноября, а в отдельных районах останутся и на день. Говорится про:
- Киевскую область,
- Черниговскую область,
- Черкасскую область,
- Полтавскую область.
Вечером 13 ноября туманная зона сместится на восток, поэтому 14 ноября туманами будет окутано Левобережье, а на остальной территории страны они будут локальными.
Видимость в туманах менее 500 метров. А в Карпатах ждем даже меньше 100 метров! Поэтому водителям управлять крайне осторожно или совсем не садиться за руль,
– подчеркнули синоптики.
Где в Украине будут туманы / Фото Укргидрометцентра (от 12.11.2021)
Предостережение для водителей
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.