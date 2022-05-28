В Украину уже поступили САУ М109, а также "Гарпуны", – Минобороны

Украинские военные продолжают получать от стран-партнеров тяжелое вооружение. В частности, в наше государство уже привезли гаубицы САУ М109 и противотанковые ракеты "Гарпуны".

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что наши военные продолжают положительно отзываться о предоставленном оружии, а также уничтожают им врагов.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Юбилейная цифра уничтоженных россиян и 36 обстрелов на Сумщине: основное за 94 день войны

В Украине с каждым днем становится все больше тяжелого оружия

Как отметил министр обороны, наши военные получили очередную артиллерию 155-миллиметрового калибра. Речь идет о САУ М109. Нашему государству была отправлена одна из модификаций этой американской самоходной гаубицы.

Алексей Резников добавил, что их появление в нашей стране следует благодарить сразу несколько государств. Они скооперировались и сделали все возможное для того, чтобы у украинских военных были высшие шансы преодолевать врага.

Поскольку враг регулярно атакует Украину с моря, нам остро необходимы были также противокорабельные ракеты. В этом случае Резников подразумевает "Гарпуны".

Уверен, что боевое братство "Гарпунов" и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе – надежно защитить нашу Одессу,

– добавил Резников.

Министр обороны отметил, что стремился бы, чтобы в таких ситуациях оружие было в Украине в большем количестве и еще позавчера. А все потому, что каждый день во время войны мы теряем как гражданское население нашего государства, так и его защитников и защитниц.

В то же время он добавил, что современная техника ничто без мотивированных и героических людей. Именно благодаря тем, кто готов бороться за свою страну до последнего, удается противостоять российской агрессии.

Украина противостоит России уже 94-й день. За это время наши защитники и защитницы отправили в ад ряд оккупантов, а их технику уничтожили.

30 тысяч российских военных стали перегноем

С начала полномасштабной войны нашим военным удалось отправить на тот свет 30 тысяч российских захватчиков . Круглую цифру удалось добить за прошедшие сутки, когда ряды "двухсотых" пополнили еще 250 бойцов страны-агрессорки.

Что касается лома, то им стали 1330 танков, 3258 боевых бронированных машин, 628 артиллерийских систем и 203 реактивные системы залпового огня, а также 93 единицы средств ПВО.

Кроме того, не досчитаются в армии России 207 самолетов, 174 вертолета, 503 БпЛА, 116 крылатых ракет, 13 кораблей, 2 226 автомобилей и автоцистерн, а также 48 единиц специальной техники.

Убеждены, что с каждым днем противостоять врагу будет легче с технической точки зрения. В то же время не стоит забывать, что кафиры в настоящее время стянули все свои силы на Донбасс и пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Там сейчас ведутся действительно ожесточенные бои.

Достойно внимания – из армии России с каждым днем убегает все больше людей: смотрите видео