На Украину уже сбросили почти 500 крылатых ракет и это 21 век, – Маляр

С начала нападения России на Украину прошло меньше, чем 2 недели. Однако оккупанты сбросили на наши города уже почти 500 крылатых ракет.

Подробнее о циничном пренебрежении международным правом 8 марта рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она акцентировала, что этот кошмар происходит в период истории, где не должно быть и места для бомбардировок.

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Чиновница акцентировала на том, что в Украине с 24 февраля нет ни дат, ни дней недели. Ведь сейчас украинцы практически круглосуточно прилагают усилия к защите своей свободы на родной земле.

Почти 500 крылатых ракет уже сбросили на Украину. Это 21 век. Странно об этом говорить, когда мы всем миром строили цивилизованное общество и боролись за права человека,

– сказала Маляр.

Также она добавила, что в Украине оккупанты прежде всего уничтожают мирное население. Мол, трудно понять логику Путина, потому что россияне уничтожают города, где к ним раньше, несмотря ни на что, относились достаточно хорошо.

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