В Украину вернется одна из самых почитаемых святынь Софии Киевской – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что в Украину вернется одна из наших главных святынь. Речь идет об иконе святого Николая (Мокрого).

Об этом глава государства сообщил в своем новом обращении по поводу результатов 45-х суток войны с Россией, пишет 24 канал.

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В Украину вернется одна из самых почитаемых святынь Софии Киевской

По словам президента Украины, этой новости ждало множество украинцев. Икона святого Николая (Мокрого) – это первая чудотворная икона Руси, одна из самых почитаемых святынь Софии Киевской.

Зеленский заметил, что власть долго работала над тем, чтобы вернуть ее. Но по решению иерархов, духовенства и верующих Украинской православной церкви США икона вывезена из Украины во время Второй мировой войны, вернется домой.

Хочу, чтобы возвращение этой святыни стало для нас важным символом. Фундаментальным символом. Символом того, что мы вернем в Украину все наше. Все украинское,

– подчеркнул президент Украины.

Он также добавил, что Украина обязательно вернет справедливость – полный контроль над землей.

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