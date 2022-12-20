В Украину вернули 16-летнего парня, которого вывезли в Россию и "усыновили"

В канун Святого Николая случилось настоящее чудо – в Украину удалось вернуть 16-летнего парня, которого незаконно вывезли в Россию. На территории государства-агрессора парень прожил более 8 месяцев.

Украинец не общался с "семьей" в России

16-летний Сергей жил возле Мариуполя. Еще до начала полномасштабной войны он потерял обоих родителей. Но у парня остались старшая сестра и неравнодушные украинцы, готовые ему помогать.

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После того как российские военные захватили Мариуполь, Сергея и других детей вывезли в Донецк, далее – в Россию. Судьбу юного украинца решила уполномоченная по правам детей в России Мария Львова-Белова. На камеры пропагандистских СМИ она заявила, что Сергея и других детей "усыновят" в России.

Семья, в которую отправили парня, имела 3 собственных детей и одну усыновленную. С так называемой "семьей" Сергей не общался.

Я просто учился в колледже, разговаривал с друзьями, с которыми там познакомился,

– рассказал Сергей.

В России украинец учился на автомеханика, однако оставаться там он не хотел. Помощь молодой человек решил искать в интернете. Сергей отправил сообщение в один из чат-ботов, где написал "Я хочу вернуться из России в Украину". Украинец получил ответ, что ему в этом помогут.

18 декабря Сергея встретили на границе Украины. Парень признался, что очень рад вернуться на Родину. Дома ему уже успели подарить сверток от Святого Николая, который поездом ездит по деоккупированным территориям.

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Попечителем парня станет его сестра

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заверил, что позаботится о том, чтобы Сергей получил психологическую помощь и опекуна – его сестру.

Я поражен целеустремленностью юного украинца и его непреодолимым желанием вернуться домой. Это пример того, что есть в украинцах – наша несгибаемость и настойчивость,

– подчеркнул Лубинец

Чиновник добавил, что Украина продолжает бороться за таких целеустремленных детей.